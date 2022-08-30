"Ця новина була би доброю": зірка "Реалу" виступив за мирні переговори між Україною та РФ

Півзахисник мадридського "Реалу" Тоні Кроос несподівано прокоментував війну в Україні, яка розпочалася внаслідок повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Так, зірковий футболіст "вершкових" висловився за проведення мирних переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни. Німець назвав таку новину найголовнішою, яку хотів би зараз почути.

Про це чемпіон світу та п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів заявив в інтерв'ю Sports Illustrated Deutschland.

За словами Крооса, у світі є безліч збройних конфліктів, проте війна в Україні виділяється серед усіх.

"Звичайно, у світі так багато проблем, які вам хотілося б вирішити, зокрема за допомогою хороших новин.

Я не хочу применшувати інші конфлікти та осередки вогню у світі, обираючи найкраще повідомлення в стрічках новин. Але це – буде хорошою новиною: Мирні переговори між Україною та Росією завершилися успішно", - сказав Кроос.

Зазначимо, що Кроос був одним із перших з футболістів, хто висловився про війну в Україні.

"Ніколи б не повірив, що таке можливо сьогодні... Мої думки з усіма безневинними жертвами цієї війни і з тими, хто зараз живе у великому страху", – написав гравець "Реалу" 26 лютого на своїй сторінці у соціальній мережі Tiwtter.

Повномасштабна війна України та Росії триває вже 188 днів, а загальна - понад вісім років. За час повномасштабного вторгнення з боку РФ ЗСУ не тільки надійно стримують загарбників, а ще й повертають окуповані території, завдаючи противнику суттєвих втрат.

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