"Ця перемога для ЗСУ та всіх українців": Петраков емоційно прокоментував вихід збірної України у фінал відбору до ЧС-2022

"Ця перемога для ЗСУ та всіх українців": Петраков емоційно прокоментував вихід збірної України у фінал відбору до ЧС-2022

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився враженнями від перемоги над Шотландією в півфіналі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Керманич "синьо-жовтих" зазначив, що ця звитяга присвячена всім тим, хто наразі боронить Україну від російський загарбників, а також для всіх простих українців.

Слова Петракова, які він сказав на післяматчевій пресконференції, цитує офіційний сайт УАФ.

"Зараз емоцій уже немає, вони залишилися на футбольному полі. Ця перемога дуже багато важить для нашої країни.

Дуже дякую за оцінку нашої праці. Футбол — це командна гра, це мої футболісти, які зробили все для перемоги. Треба їм усім подякувати. Думаю, зараз на нашій батьківщині всі люди, всі представники ЗСУ, які в окопах, казармах, госпіталях, усі наші вболівальники дякують, аплодують. Передусім це перемога хлопців. Ми сьогодні грали для них. Я хлопцям сказав перед виходом на поле, що ми граємо у футбол для простих людей, для нашої країни, для вболівальників, для тих, хто постраждав.

Ми зробили невеликий крок — вийшли у фінал. Попереду — гра з Уельсом. Можу сказати, що ми зробимо все залежне від нас. Ми сьогодні порадували людей. Ми пишаємося тим, що є українцями, що прославляємо нашу країну в тяжкий час. Хотів би дуже подякувати Шотландії за гостинність. Нас прийняли дуже добре. Я пройшовся вулицями Глазго, до мене підходили люди, бажали успіху. Бажаю їхній команді та головному тренеру Стіву Кларку всього найкращого.

Ви маєте на увазі, що він (Ярмоленко, прим.) уже старий (посміхається)? Він добре почувається, молодий хлопець. Йому ще грати й грати, прогресувати...

Зінченко — дуже патріотичний хлопець, він дуже переживає, усе сприймає близько до серця. Він — щирий українець. У нас усі хлопці такі. Хтось тримається, хтось не може стриматися. Не дай Боже, щоб на чиюсь землю прийшло таке горе. Поки воно не торкнулося тебе й твоєї сім’ї, ти цього не розумієш. У нас стільки загинуло людей — жінок, дітей... Те, що Сашко казав, — щиро, від душі...", - підсумував Петраков.

Завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.