"Цю гру пам'ятатимуть і за 50 років": тренер збірної Ірландії емоційно відреагував на майбутній матч з Україною в Лізі націй

"Цю гру пам'ятатимуть і за 50 років": тренер збірної Ірландії емоційно відреагував на майбутній матч з Україною в Лізі націй

Керманич ірландської команди Стівен Кенні прокоментував поєдинок проти України, який відбудеться 8 червня в Дубліні.

Він зазначив, що зустрічі його підопічних з українцями відбудуться на тлі військового вторгнення Російської Федерації до нашої країни та злочинів, скоєних окупантами.

Про це Кенні розповів у коментарі для The42.

"Це трагедія. Росія вторглася до України. Гра мала відбутися в Києві, потім її перенесли до Львова, тепер перенесли до Польщі. Те, що вона взагалі відбудеться, – це диво. Домашня гра в Дубліні і через 50 років залишатиметься важливою грою в історії ірландського футболу.

Через вторгнення Росії загинули тисячі людей. Росія говорить не лише про вторгнення до України, вони говорять про вторгнення до інших країн, тож ця гра є важливою грою в сучасній історії. Для нас, як нації, це важлива гра у нашій футбольній історії", – емоційно заявив тренер ірландців.

Зазначимо, що збірні України та Ірландії також зустрінуться й 14 червня. Ця дуель буде зіграна в польському місті Лодзь на Муніципальному стадіоні ЛКС, який вміщує 18 тисяч глядачів.

Нагадаємо, в групі B1 Ліги націй-2022/23 збірна України зіграє проти Ірландії, Вірменії та Шотландії. Переможець квартету підніметься до Ліги А циклу-2024/2025, аутсайдер - опуститься до Ліги С.

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