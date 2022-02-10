"Цю рану знову розкрили": у США відреагували на допінг-скандал з 15-річною російською фігуристкою

"Цю рану знову розкрили": у США відреагували на допінг-скандал з 15-річною російською фігуристкою

Юну представницю ОКР підозрюють у використанні забороненого препарату.

У США прокоментували допінговий скандал з 15-річною російською фігуристкою Камілою Валієвою, яку на Олімпіаді-2022 в Пекіні запідозрили в порушенні антидопінгових правил.

Очільниця Олімпійського та паралімпійського комітету США Сюзанна Лайонс заявила, що це ставить під питання чистоту спорту.

"По суті, репутація всього олімпійського та паралімпійського руху балансує на межі та тримається на наших словах про те, що ми насправді віримо у цінності, які обстоюємо. Для спортсменів усього світу дуже важливо, щоб ці цінності олімпійського руху вистояли, а одна з найважливіших цінностей - це чистота спорту. Всі спортсмени сьогодні засмучені, тому що, можливо, цю рану знову розкрили", - цитує Лайонс Yahoo Sports.

Американський журналіст Ден Ветзель також жорстко пройшовся по росіянам та звинуватив МОК у поблажливості до РФ, чиїх спортсменів взагалі не повинні були допускати до Олімпійських ігор.

"Ця Олімпіада і так уже була наповнена заголовками про геноцид і рабство, політику та пропаганду, ізолятори та драконівські протоколи, тож буде не дивно, якщо виявиться, що Росія накачала юну спортсменку якимось препаратом, і при цьому їй дозволять виступати далі, тому що вона надто молода та наївна, щоб розуміти, що її накачали.

МОК офіційно заборонив Росії виступати на Іграх-2022 через державний допінговий режим, який обдурив десятки спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді в Сочі-2014.

Але при цьому МОК перетворив це відсторонення на глузування, дозволивши російським спортсменам виступати під прапором ОКР. Це ті ж люди, ті ж кольори і, можливо, той самий настрій перемогти за всяку ціну. Навіть якщо цю 15-річну дівчинку Валієву дискваліфікують, як хтось зможе вийти на один лід з її партнерами без тонни підозр?", - заявив Ветзель.

Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони здобули в командних змаганнях. Наразі церемонію нагородження поставили на паузу через цю ситуацію з допінгом.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

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