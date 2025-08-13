Далі без "Динамо": визначено всі пари раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів / © Associated Press

За підсумками матчів-відповідей 3-го кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 стали відомі всі пари раунду плейоф відбору.

Єдиним представником України у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру було київське "Динамо". Підопічні Олександра Шовковського не зуміли пробитися до цієї стадії, поступившись у двоматчевому протистоянні кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).

Водночас боротьбу за потрапляння до основної стадії Ліги чемпіонів продовжує португальська "Бенфіка" українського воротаря Анаталія Трубіна, яка пройшла французьку "Ніццу" (2:0, 2:0).

Всі пари раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

"Ференцварош" (Угорщина) – "Карабах" (Азербайджан)

"Црвена Звезда" (Сербія) – "Пафос" (Кіпр)

"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Штурм" (Австрія)

"Селтік" (Шотландія) – "Кайрат" (Казахстан)

"Базель" (Швейцарія) – "Копенгаген" (Данія)

Шлях представників ліг

"Фенербахче" (Туреччина) – "Бенфіка" (Португалія)

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Брюгге" (Бельгія)

Матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 19/20 і 26/27 серпня.

Зазначимо, що "Динамо" продовжить виступи в раунді плейоф відбору Ліги Європи, де побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому матчі ізраїльський колектив у гостях виграв з рахунком 2:1. Поєдинок-відповідь відбудеться 14 серпня, о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.