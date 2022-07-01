Далі без українок: Цуренко в напруженій боротьбі вилетіла з Wimbledon

Далі без українок: Цуренко в напруженій боротьбі вилетіла з Wimbledon

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати третє коло основної сітки Wimbledon-2022.

Цуренко (№101 WTA), яка в другому раунді вибила з турніру свою співвітчизницю Ангеліну Калініну (№34 WTA), вже в наступному матчі не впоралася з представницею Німеччини Юле Німаєр (№97 WTA).

33-річна українка та її на одинадцять років молодша суперниця провели на корті три сети. Цуренко програла першу партію з рахунком 4:6, проте взяла реванш у другій - 6:3. На жаль, вирішальний сет завершився не на користь нашої тенісистки - 3:6.

В 1/8 фіналу Німаєр зустрінеться з переможницею матчу між словенкою Каєю Юван (№62 WTA) та британкою Гезер Вотсон (№121).

Виліт у третьому колі - це повторення найкращого результату Цуренко на Wimbledon. На турнірі 2017 року Леся також припинила боротьбу на цій стадії.

Зазначимо, що Цуренко останньою з українок вибула з одиночної сітки Wimbledon-2022. Раніше з турніром попрощалися Даяна Ястремська (виліт у першому колі), Ангеліна Калініна та Марта Костюк (виліт у другому колі).

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