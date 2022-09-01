Далі без українок: Костюк програла експершій ракетці світу в другому колі US Open

До третього раунду US Open 20-річну українку не пустила колишня перша ракетка планети білоруска Вікторія Азаренко.

Наша співвітчизниця не змогла нав'язати боротьбу титулованій суперниці та поступилася з рахунком 2:6, 3:6.

Для Костюк це був четвертий у кар'єрі виступ на Відкритому чемпіонаті США та третій в основній сітці. Її найкращий результат - третє коло на турнірі 2020 року.

Раніше з матчу другого кола US Open знялася перша ракетка України Ангеліна Калініна. 25-річна українка відмовилася від подальших одиночних і парних змагань через хворобу.

Таким чином, на US Open-2022 більше не залишилося представниць України. Раніше повідомлялося, що до третього кола турніру Великого шолома не зуміла пробитися ще одна українська тенісистка Дар'я Снігур, яка перед цим вибила експершу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

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