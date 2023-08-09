Далі без українок: Костюк програла на старті турніру в Монреалі, Цуренко не вийшла на матч

Раніше виступи на турнірі припинили Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна.

Жодна з українських тенісисток не змогла подолати перше коло турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.

У своєму стартовому матчі на цих змаганнях Марта Костюк (№32 WTA) поступилася китаянці Чжен Ціньвень (№24 WTA).

Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин і завершився поразкою 21-річної українки з рахунком 2:6, 6:1, 3:6.

Упродовж гри Костюк виконала 5 подач навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

Ще одна українка Леся Цуренко (WTA №44) повинна була в першому колі цього турніру зіграти з хорваткою Петрою Мартич (WTA №35), але перед матчем знялася через травму ліктя.

Таким чином, всі українські тенісистки припинили участь на турнірі у Монреалі.

Раніше стартове коло змагань не змогли подолати Ангеліна Калініна та перша ракетка України Еліна Світоліна. Калініна поступилася американці Слоан Стівенс (4:6, 6:7), а Світоліна зазнала розгромної поразки від іншої представниці США Даніель Коллінс (2:6, 2:6).

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