Далі бій з Усиком: Ф'юрі побував у нокдауні, але переміг Нганну (відео)

У ніч проти 29 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір боксу, в головному поєдинку якого чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі переміг ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Регламентом бою було передбаченою 10 раундів за класичними правилами боксу. Суперники пройшли всю дистанцію – "Циганський король" здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Поєдинок розпочався досить жваво. Нганну, для якого це був дебют у професійному боксі, сміливо та водночас дуже зосереджено атакував, тоді як Ф'юрі намагався влучати з дистанції.

Незважаючи на роботу Тайсона першим номером, камеруно-французький боєць постійно відповідав своїми ударами і у третьому раунді на контратаці пробив Ф'юрі в голову, зваливши того на канвас рингу. Утім, "Циганський король" піднявся з нокдауну та продовжив поєдинок.

NGANNOU JUST DROPPED TYSON FURY



pic.twitter.com/q5WeZvXOCG — ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ (@TheArtOfWar6) October 28, 2023

Надалі Ф'юрі діяв уже обережніше, забирав раунди за очками, але особливо не старався нокаутувати свого опонента. У підсумку судді роздільним рішенням віддали британцю перемогу – 94:95, 96:93, 95:94.

TYSON FURY HAS DEFEATED FRANCIS NGANNOU BY SPLIT DECISION!!!



95-94 Francis Ngannou



96-93 Tyson Fury



95-94 Tyson Fury#BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou pic.twitter.com/FKJTFJuAZn — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 28, 2023

За перемогу над Нганну британець отримав спеціальний пояс WBC, створений саме для тріумфатора цього поєдинку. Водночас звичайний титул WBC, який належить Ф'юрі, на кону не стояв.

Зазначимо, що наступний бій "Циганський король" повинен провести проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика. Об'єднавий поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхньої битви ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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