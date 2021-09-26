Дали гонг на 5 секунд раніше: як Джошуа врятували від нокауту в бою з Усиком

Дали гонг на 5 секунд раніше: як Джошуа врятували від нокауту в бою з Усиком

Резонансний епізод відбувся в останньому раунді.

У ніч проти 26 вересня українець Олександр Усик у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO.

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Тріумф українця міг бути ще більш ефектним, якби не особи, відповідальні за таймінг поєдинку. Наприкінці 12-го раунду Усик провів неймовірно потужну атаку на британця - Сашко приголомшив суперника точними влучаннями і затиснув його біля канатів.

Здавалося, що все може завершитися нокаутом, але фінальний гонг пролунав на 5 секунд раніше, ніж це повинно було статися. Таким чином, Джошуа уникнув дострокової поразки від українця, але такий порятунок у соцмережах назвали ганьбою.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. У роздягальні новоспеченого володаря чотирьох титулів привітали Андрій Шевченко і Віталій Кличко.

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Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113.

Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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