"Дали хабар УЄФА?": в австрійських фанатів "підгоріло" від виходу збірної України в плейоф Євро-2020

Багато шанувальників австрійської національної команди переконані, що "синьо-жовті" навмисне злили матч останнього туру, щоб отримати легшого суперника в 1/8 фіналу.

Уболівальники збірної Австрії висловили бурхливе обурення тим, що національна команда України вийшла в плейоф Євро-2020, та ще й зіграє в 1/8 фіналу проти не найбільш грізного суперника - шведів. Сама ж Австрія гратиме проти одного з фаворитів турніру - Італії.

В матчі останнього туру групового етапу австрійці билися з українською збірною за вихід до плейоф та здобули перемогу (1:0), посівши друге місце у квартеті С. Україна ж фінішувала третьою в групі, але пробилася далі, забравши останню з чотирьох путівок для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Тепер же австрійські фанати називають такий розклад несправедливим. Вони бажають нашій збірній невдачі в 1/8 фіналу та навіть звинувачують в підкупі УЄФА.

До вашої уваги добірка коментарів австрійських уболівальників, зібраних footboom.com.

Huber: Уже давно не секрет, що УЄФА дуже любить країни зі східної Європи: Азербайджан, Росія, Угорщина, Польща, Україна, Румунія, Казахстан. І всі знають чому УЄФА так лояльно ставиться до подібних країнам і їх косяків. Адже Австрія не буде давати хабарі і купувати прихильність футбольних чиновників. Скільки Україна дала грошей УЄФА, щоб там закрили очі на їхні брудні справи? Не секрет, що Росія і Азербайджан давали хабарі УЄФА, щоб провести у себе Євро, незважаючи на всілякі порушення прав людини, політичні утиски і так далі. Так чому і від України не взяти грошей?

Anulu: Якусь огиду від футболу відчуваєш, коли таке відбувається. 99%, що Україна спеціально нам програла, щоб не потрапити на Італію. Не вірю в відмазки Шевченка, що у них не було сил. Ось побачите, на Швецію вийдуть і будуть носитися по полю 90 хвилин!

Stefan: Де ж справедливість? Австрія боролася за перемогу і отримала більш сильного суперника, ніж Україна, яка відверто зливала матч з нами. В УЄФА вважають, що це нормально, що це справедливо? Чому там мовчать і не хочуть карати Україну? Адже всі все розуміють, навіть якщо немає прямих доказів.

Timo: Заслужили українці, або не заслужили вийти в плейоф. Це вже не має жодного значення. Їхній план спрацював, тому вони отримали собі в 1/8 Швецію, а нам "подарували" матч з Італією. І тепер можна скаржитися до УЄФА, ФІФА та навіть Лозаннський суд - сенсу жодного не буде від цього всього. Можна тільки повболівати за Швецію в 1/8, так як вони справді молодці і заслужили вийти в чвертьфінал.

Grlisch: Сьогодні Україна зіграла найкращий матч на Євро, не дивлячись на те, що не виходила на поле.

Mayer: Якби Австрія заздалегідь знала б про те, що 3 очок вистачить для виходу в плейоф, та ще й можна буде отримати в суперники Швецію, то ми б навряд чи забивали голи в ворота України. Просто Шевченко вирішив ризикнути і йому усміхнулася удача. Ми вирішили не ризикувати, тому тепер зіграємо проти Італії.

Groll: Хотілося, щоб Україна не потрапила в плейфф. Упевнений, вся Австрія вболівала за Словаччину і Польщу, але українцям просто неймовірно пощастило! Тепер вони грають зі Швецією, найслабшою командою, що потрапила в плейоф. Прикро.

Paul: Якщо Україна справді зливала матч з Австрією, щоб не потрапити на Італію, то це ще обов’язково позначиться. Такі ситуації дуже сильно психологічно впливають на гравців. Не здивуюся, якщо Україна крупно програє Швеції, та ще й відбір на чемпіонат світу в Катарі провалить.

Bernhard: Скільки там УЄФА платить збірним за вихід в плейоф? Два мільйони євро або близько того? Ось уявіть, що Україна "подарує" половину Чеферіну або комусь із верхівки УЄФА, щоб ніхто не розглядав уважно їхній слив. Не варто забувати, що Чеферін - словенець, там теж дуже багато корупції. Та й за всіма цими заборонам ЛГБТ-акцій видно, що в УЄФА зараз керують люди, яким головне - це гроші.

Haider: Так забудьте ви вже про цю Україну і її хитрощі! УЄФА вже настільки загруз у скандалах під час турніру і навіть ще до старту, що ніхто не захоче піднімати ще одну тему. Та й що їм тепер робити? Заборонити Україні грати? А кого замість неї в 1/8 поставити? Якщо когось із тих, хто не потрапив - Фінляндію або Словаччину, то все одно буде несправедливість, так як доведеться вибирати когось одного. Північну Македонію? Це була би справжній ганьба давати місце в плейоф команді, яка програла всі три матчі. Змиріться, Україна зіграє в плейоф і, можливо, навіть пройде в чвертьфінал. А нам тільки залишається, що думати про те, чому в футболі все так несправедливо.

Pelzl: Боже, за що?! За що ти цих виродків нагороджує, а нас караєш?! Мало того, що вони спеціально програли матч і потрапили на Швецію, так у них ще й сітка ідеальна: в чвертьфіналі Англія або Німеччина, в 1/2 Нідерланди.

Eibl: Цікаво, як прості вболівальники ставляться до такої поведінки футболістів? Спеціально програти, зганьбити країну і все це заради того, щоб мати примарний шанс потрапити на слабшого суперника? Але ж могло так статися, що Україні дісталася б Франція. І що тоді б робив Шевченко? Чи підтримують його зараз прості люди? Якби Франко Фода так вчинив, то я був би першим, хто вимагав би його звільнити.

Poiss: Неймовірно, правда? Австрія набирає 6 очок, виграє два матчі в групі і посідає друге місце, але шансів у 1/8 практично не буде. Україна дивом виграла у Північній Македонії, потім, можливо, спеціально програла Австрії, а її суперником стає Швеція. Як це можливо?! Я в шоці. Неправильно це все, не повинно такого бути.

Florian: Австрія проти Італії. Україна проти Швеції. Логіка пробігала повз Євро-2020, але вирішила не заходити на турнір. Не повинно бути такого, що чим краще ти граєш, тим більше сильного суперника отримуєш. Потрібно якось переглянути всі ці нюанси з розподілами місць. Інакше завжди буде привід для маніпуляцій.

Veton: Розумію обурення багатьох австрійців, але вважаю, що це справа українців. Якщо їм подобається ганьбитися перед усією Європою, якщо вони вважають, що нормально вийшли, то нехай це залишиться на їхній совісті. Упевнений, що вони навіть Швецію не пройдуть з такою грою. А ми з Італією ще поборемося і покажемо, що не випадково посіли друге місце і чесно вийшли в плейоф.

Roisler: Спеціально Україна програла, або випадково - це вже не має жодного значення. Система з "найкращими третіми командами" від початку неправильна. Українці цілком могли прорахувати всі можливі варіанти і оцінити шанси потрапити в 1/8 з трьома очками. Повторю, справа навіть не в тому, чи був злив. Точно можна сказати, що в України не було жодної мотивації вигравати останній матч на груповому етапі. І адже зверніть увагу, що у багатьох збірних була така можливість вибрати собі легшого суперника в плейоф, але тільки Україна так вчинила. Чому? Думаю, що у людей зі східної Європи просто інше мислення. Вони спочатку шукають можливість обдурити, обхитрити, зробити щось неприємне, але за що не саджають до в’язниці.

Zisser: Україна - зайва в плейоф. І мені навіть не цікаво, спеціально вони нам програли, або у них був невдалий день. Просто подивіться в турнірні таблиці, подивіться на треті місця у всіх групах і спробуйте заперечити мою заяву. Тільки дві команди, що посіли треті місця, завершили груповий етап з негативною різницею: Швейцарія і Україна. Водночас швейцарці набрали 4 очки, а українці тільки 3. Водночас в тій групі останнє місце посіла Туреччина (!), А у нас - Північна Македонія. Тому я і кажу, що Україна в плейоф зайва. Вона взяла чуже місце. Я б віддав це місце Угорщині! На мій погляд, найкраща команда з тих, хто не зміг потрапити в плейоф. Але, на жаль, в 1/8 зіграє Україна, яка отримає свої 3-4 голи від Швеції.

Hammer: На місці українців я б не радів потраплянню на Швецію. Так, це не Італія, але тим смішніше буде, коли такий суперник виб’є Україну з плейоф. Взагалі, мені байдуже на українців. Всі їхній зливи і махінації викликають тільки сміх.

Grutter: У України хороші вболівальники, довелося поспілкуватися з ними в Бухаресті. Хоча я теж зневажаю українську збірну, але не можу бажати невдачі їй в плейоф. Нехай буде як буде. Зрештою, звичайні вболівальники не винні в тому, що творили Шевченко і його команда в матчі з Австрією. Упевнений, що прості люди засуджували збірну України за такі махінації.

Hili: Якщо я правильно розумію сітку турніру, то з Україною ми вже не зустрінемося раніше фіналу. А жаль. Хотілося б ще раз їх покарати, але вже в плейоф. Ось тільки навряд чи і ми, і вони так далеко пройдемо, щоб зіграти ще один очний матч на Євро-2020.

Roger: Україна - найслабша команда в плейоф, все мріяли на неї потрапити. Нехай українці порадіють тому, що вийшли в 1/8, але хай не забувають, що їхня команда офіційно є найгіршою з тих, хто потрапив в плейоф. Єдина збірна, яка набрала три очки і змогла пройти далі! І нехай навіть ми програємо Італії, це хоча б не соромно. А ось протиснутися через дупу в плейоф, щоб вилетіти там від Швеції - це буде забавно. Україна встигне порадувати шведів і подарує їм легке потрапляння в чвертьфінал, навіть не сумніваюся в цьому.

Sandro: План Шевченко спрацював. Якось мірою я навіть захоплююся українцями. Це ж треба було так ризикнути і в підсумку все-таки отримати останній квиток в плейоф. Могли б і ми такий план здійснити, але... Якщо чесно, то я радий, що ми не стали грати в такі ігри. Наша совість чиста, а наші футболісти можуть чесно дивитися в очі вболівальникам і чесно говорити, що вони не беруть участь в сумнівних схемах.

Johaness: Це навіть забавно. Після матчу з нами українці вже сиділи на валізах і готові були поїхати додому. Швеція допомогла їм ще трохи побути на турнірі у ролі випадкових гостей. Але нічого страшного, через тиждень Україна знову вилетить з Євро, цього разу вже остаточно. А поки нехай трохи порадіють своєму неймовірному везінню, якщо совість дозволяє.

Матч 1/8 фіналу Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

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