Дали ще шанс: із Чемпіонату України з хокею можуть автоматично виключити "Донбас" та "Краматорськ"

Дали ще шанс: із Чемпіонату України з хокею можуть автоматично виключити "Донбас" та "Краматорськ"

Про все стане відомо за декілька годин.

Хокейні клуби "Донбас" та "Краматорськ" можуть бути автоматично виключені з Чемпіонату України.

Про це йдеться на офіційному сайті Федерації хокею України.

Зазначимо, що раніше вищезгадані колективи отримали по дві технічні поразки через те, що у матчах УХЛ брали участь гравці, яких федерація усунула від змагань.

Донецький клуб був покараний за те, що випустив шістьох дискваліфікованих гравців, які самовільно залишили розташування збірної України, у поєдинку з "Кременчуком" (5:2). Першу технічну поразку "Донбас" отримав за аналогічну ситуацію в минулому матчі з "Дніпром" (3:1). В подібній ситуації опинився "Краматорськ", у складі якого також два матчі поспіль виходив відсторонений хокеїст.

Однак, обом командам дали останній шанс. Цікаво, що остаточно це питання може вирішитися вже у середу, 23 листопада, коли о 18:30 "Донбас" та "Краматорськ" зіграють в очному протистоянні. У разі появи на льоду когось із відсторонених гравців, на клуб очікує автоматична дискваліфікація з турніру.

Скандал в українському хокеї: з чого все почалося

Рішення відкликати своїх хокеїстів зі збірної України було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ.

У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

За інформацією XSport, шість українських клубів, серед яких "Донбас" та "Краматорськ", ухвалили рішення заснувати нову організацію - хокейну Суперлігу. До неї також увійшли "Білий Барс", МХК "Динамо", "Маріуполь" та "Молода Гвардія".