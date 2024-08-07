Далі зіграють між собою: Світоліна та Костюк розгромними перемогами стартували на турнірі в Торонто

Еліна та Марта впевнено виграли свої перші матчі після Олімпіади в Парижі.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно розпочали виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто (Канада).

У першому раунді Світоліна розгромила американку Шелбі Роджерс, а Костюк розбила німкеню Татьяну Марію. Обидва матчі завершилися з рахунком 6:0, 6:2 на користь українок.

В 1/16 фіналу Еліна та Марта зіграють між собою. Це буде їхній лише другий очний поєдинок. Уперше вони зустрічалися в 1/16 фіналу Australian Open-2018. Тоді Світоліна перемогла Костюк з рахунком 6:2, 6:2.

Матч Світоліна – Костюк заплановано на четвер, 8 серпня.

Зазначимо, що ще зовсім нещодавно Світоліна та Костюк представляли Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. В одиночному турнірі Еліна вибула в 1/8 фіналу від чешки Барбори Крейчикової, а Марта зупинилася у чвертьфіналі, драматично програвши майбутній фіналістці, хорватці Донні Векич.

Костюк на Олімпіаді-2024 також виступала в парному розряді разом з Даяною Ястремською, але після надзвичайно виснажливої перемоги Марти в 1/8 фіналу одиночного турніру над восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції, українки знялися зі змагань і не вийшли на матч 1/8 фіналу.

Раніше повідомлялося, що Костюк станцювала на корті під час чвертьфіналу Олімпіади-2024.

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