"Дам йому ляпаса по морді": Ф'юрі зверхньо принизив Усика напередодні бою з жертвою українця

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі жорстко наїхав на чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика.

"Усик може іти смоктати х*й, вибачте за мою французьку. Мене не цікавить цей маленький іноземний дебіл. Якщо він прийде на бій з Чісорою, я обіцяю тобі, я дам йому ляпаса по морді.

Я знаю, що Усик любить робити на дозвіллі, але не казатиму", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю iFL TV.

Зазначимо, що вже в суботу, 3 грудня, Ф'юрі захищатиме пояс WBC у поєдинку зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою. Раніше повідомлялося, що Усик збирається відвідати цей бій.

Очікується, що після цього бою "Циганський король" проведе бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, Усик у жовтні 2020 року також зустрічався в ринзі з Чісорою. Тоді українець переміг одноголосним рішенням суддів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

Читайте також:

Абсурдне рішення: Ф'юрі не отримає титул абсолютного чемпіона, якщо переможе Усика

"За всіма параметрами програє цей бій": український боксер назвав найнебезпечнішого суперника для Усика

"Наша підтримка має термін придатності": президент WBC відповів, чи може зірватися бій за "абсолюта" між Усиком та Ф'юрі