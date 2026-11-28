Даніель Лапін / Usyk 17 Promotions

Реклама

Український боксер Даніель Лапін (13–1, 5 КО) повертається на ринг. Його суперником стане італієць Нікола Чіріані (19–4–1, 12 КО). Поєдинок відбудеться 19 грудня у Львові в межах боксерського вечора Rising Stars III: Constellation, організованого промоутерською компанією Usyk17 Promotions.

Для колишнього володаря титулів IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International цей поєдинок стане першим із травня 2026 року, коли він зазнав першої поразки у професійній кар'єрі в бою проти француза Бенжамена Мендеса Тані.

Реклама

Суперником Лапіна стане досвідчений італійський боксер Нікола Чіріані, який провів 24 поєдинки на професійному ринзі. Для українця цей бій стане важливим етапом на шляху до повернення у боротьбу за міжнародні титули.

Реклама

Поєдинок Даніеля Лапіна та Ніколи Чіріані стане співголовним боєм боксерського вечора Rising Stars III: Constellation.

Даніель Лапін:

"Мені особливо приємно, що моє повернення відбудеться в Україні. Звісно, хочеться повернутися з перемогою. Я знаю, до чого прагну, тож щодня працюю над собою і рухаюся до своєї мети. Але не хочу багато казати до бою. Нехай 19 грудня за мене все скаже моя робота в ринзі".

Сергій Лапін, менеджер Usyk 17 Promotions:

Реклама

"Даніель використав цей час, щоб попрацювати над собою та переглянути певні аспекти підготовки. Ми свідомо обрали досвідченого суперника для його повернення. Нам важливо, щоб цей бій був конкурентним і мав спортивну цінність. Чіріані був чемпіоном своєї країни у двох вагових категоріях, має гарний удар і значний досвід. Думаю, на нас чекає справді цікавий поєдинок.

Ми маємо амбітні плани щодо подальшої кар'єри Даніеля й надалі бачимо його серед претендентів на великі титули. Йому лише 29 років, він уже має досвід виступів на міжнародному рівні, великий потенціал і, що не менш важливо, власні амбіції".

Наразі Даніель Лапін продовжує підготовку до майбутнього поєдинку. Деталі тренувального процесу та зміни в підготовці боксера, які відбулися за останні місяці, представники Usyk 17 Promotions оголосять ближче до дати бою.

Пряму трансляцію вечора боксу в Україні ексклюзивно покаже Київстар ТБ, а міжнародну трансляцію для глядачів по всьому світу забезпечить DAZN.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів