Даніель Лапін проведе титульний бій у межах вечора Усик — Верховен: трансляція — лише на Київстар ТБ

У суботу, 23 травня, український боксер Даніель Лапін вийде на ринг у межах одного з найочікуваніших боксерських вечорів року — Glory in Giza, що відбудеться біля пірамід Гізи в Єгипті. Трансляція поєдинків буде доступна тільки на платформі Київстар ТБ .

У межах андеркарду шоу Лапін проведе титульний поєдинок проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, захищаючи пояси IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі.

Для українця (13-0, 5 KO) цей бій стане важливим продовженням успішного сезону після перемоги на шоу Usyk 17 Promotions Rising Stars у березні цього року. Його суперник — француз Бенджамін Мендес Тані (9-1, 2 KO), який спробує перервати безпрограшну серію Лапіна та голосно заявити про себе на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що головною подією вечора стане поєдинок Олександра Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Верховен понад 11 років утримував чемпіонський пояс Glory у важкій вазі та вважається одним із найвидатніших кікбоксерів сучасності.

Окрім бою Лапіна, у межах вечора відбудуться й інші гучні поєдинки. Зокрема, кубинець Френк Санчес зустрінеться з американцем Річардом Торресом-молодшим у бою за статус обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі. Також глядачі побачать титульні протистояння Хамзи Шираза та Алема Бегіча, а також Джека Кеттеролла й Шахрама Гіясова.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня.

