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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Данія — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Стежте на нашому сайті за перебігом другого поєдинку "синьо-жовтих" під керівництвом Андреа Мальдери.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У неділю, 7 червня, збірна України з футболу, яка наприкінці травня обіграла Польщу в товариському матчі, проведе контрольний поєдинок проти команди Данії.

Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе на "Оденсе Стедіум". Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде другий матч під керівництвом нового головного тренера — Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва. Італійський фахівець дебютував на чолі української збірної перемогою над поляками з рахунком 2:0.

Україна та Данія не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, а данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії.

Відтак прийдешній поєдинок стане для команд підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Данія — Україна.

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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