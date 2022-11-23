Данія хоче вийти зі складу ФІФА через скандал на ЧС-2022

Данія розглядає варіант виходу з ФІФА на тлі скандальної заборони використовувати пов'язки з написом "OneLove" на підтримку ЛГБТ-спільноти під час матчів ЧС-2022.

Про це заявив генеральний директор Данського футбольного Союзу Якуб Єнсен, пише AS.

"Це рішення ухвалене не зараз. Для нас давно все ясно. Ми обговорювали це в скандинавському регіоні з серпня, а зараз це переосмислили. Я припускаю, що можуть виникнути проблеми, якщо Данія піде одна. Треба подумати над питанням, як повернути довіру до ФІФА. Ми повинні оцінити те, що сталося, а потім розробити стратегію разом із нашими скандинавськими колегами.

ФІФА сказала, що видасть жовту картку тому, хто вийде з капітанською пов'язкою "One Love". Були суперечки, чи є правові підстави для отримання жовтої картки за це, і вони є. У ФІФА проходять вибори президента. До ФІФА входить 211 країн, і я розумію, що чинний президент має заяви про підтримку з 207 країн. Данії серед цих країн нема і не буде", – сказав він.

У стартовому матчі ЧС-2022 Данія розписала безгольову нічию з Тунісом.

У другому турі, 26 листопада, Данія зіграє з Францією, а Туніс поміряється силами з австралійцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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