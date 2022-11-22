Данія несподівано не змогла зламати опір Тунісу на ЧС-2022: арбітр не призначив суперечливий пенальті

Крістіан Еріксен і Ко втратили очки у грі з африканцями.

Національні збірні Данії та Тунісу розписали нічию в рамках 1-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ед'юкейшн Сіті" в Ер-Раяні завершився з рахунком 0:0 .

Данці, які вважалися фаворитами, діяли активніше упродовж усього протистояння, тоді як Туніс зосередився на контратаках. Європейцям вдалося створити чимало небезпечних моментів біля воріт суперника, однак м'яч ніяк не хотів опинятися в сітці.

Найкращий шанс європейці мали на 55-й хвилині, але гол Міккеля Дамсгора справедливо не було зараховано через офсайд.

У компенсований до другого тайму час данці могли претендувати на пенальті – після подачі кутового з правого флангу рукою у власному штрафному зіграв захисник африканців Яссін Мерія. Проте, скориставшись системою VAR, арбітри вирішили не призначати пенальті у ворота Тунісу.

В іншому матчі цього квартету збірна Франції, яка є чинним чемпіоном світу, зустрінеться з Австралією. Цей поєдинок також відбудеться 22 листопада, але о 21:00 за київським часом.

У другому турі, 26 листопада, Данія зіграє з Францією, а Туніс поміряється силами з австралійцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

Читайте також:

Три скасовані голи та перервана безпрограшна серія: Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії на старті ЧС-2022

Японські фанати шокували катарців на чемпіонаті світу-2022 з футболу: відео завірусилося в Мережі

Ганьба на чемпіонаті світу-2022: уболівальникам покажуть льодове шоу дружини Пєскова