Данія – Португалія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги націй

У четвер, 20 березня, збірна Данії прийматиме національну команду Португалії в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Паркен" у Копенгагені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Данія – Португалія

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Прогнози букмекерів на матч Данія – Португалія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають португальську збірну. На перемогу Кріштіану Роналду і Ко можна поставити з коефіцієнтом 2,16. Нічия – 3,45. Виграш данців – 3,50.

На тріумф португальців у двоматчевій дуелі приймаються ставки з коефіцієнтом 1,29. Прохід Данії до півфіналу Ліги націй – 3,80.

Матч-відповідь між португальцями і данцями заплановано на неділю, 23 березня, у Лісабоні.

Додамо, що переможець пари Данія – Португалія у півфіналі Ліги націй зустрінеться з тріумфатором чвертьфінального протистояння Італія – Німеччина.

Нагадаємо, збірна України вже незабаром зіграє проти Бельгії у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй. Номінально домашній матч команда Сергія Реброва проведе 20 березня в іспанській Мурсії, а поєдинок-відповідь заплановано на 23 березня у бельгійському Генку.

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