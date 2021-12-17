Дарма зняв труси: російський боксер-чемпіон провалив зважування перед захистом титулів (відео)

Артур Бетербієв лише з другої спробив вклався в ліміт вагової категорії.

Чемпіон світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв зіткнувся з серйозними труднощами під час традиційної церемонії зважування перед боєм з американцем Маркусом Брауном.

Російський боксер ледь не втратив свої пояси, не зумівши з першого разу вкластися в ліміт вагової категорії. Уродженець Дагестану показав на вагах 175,2 фунти (79,469 кг) за крайньої позначки в 175 фунтів (79,378 кг).

Цікаво, що перед тим, як стати на ваги, Бетербієв роздягнувся абсолютного догола. Проте навіть відсутність трусів не допомогла боксеру показати необхідну вагу.

Щоправда, уникнути провалу росіянину все ж вдалося. Організатори дали йому дві години, аби зігнати зайві 90 грамів, і він впорався з цим завданням.

Поєдинок Бетербієв - Браун відбудеться в ніч проти 18 грудня у канадському Монреалі.

36-річний дагестанець уп'яте захищатиме титул IBF та вдруге пояс WBC, який у жовтні 2019 року відібрав в українця Олександра Гвоздика .

. У послужному списку 31-річного Брауна 25 поєдинків на професійному рингу: 24 перемоги (16 - нокаутом) та одна поразка.

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