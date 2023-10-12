"Дасть йому кілька ляпасів і поб'є": ексчемпіон світу зробив прогноз на поєдинок Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Френк Бруно поділився прогнозом на прийдешній бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку британця, "Циганський король" зможе перемогти українця завдяки своїй майстерності та габаритам.

"Усик – дуже хороший боєць і більш досвідчений, ніж багато хто думає. Незручний з багатьох сторін. Він дуже хороший боєць, він знає, як про себе подбати.

Але я вважаю, що хороший надважковаговик, який знає, що робить, зажене його в кут. Дасть йому кілька ляпасів і поб'є його", – цитує Бруно BoxingSocial.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що екстренер Джошуа дав сміливий прогноз на бій Усик – Ф'юрі.

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