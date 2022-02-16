Дав п'ять та дозволив обійняти: фристайліст Абраменко не дотримався рекомендації щодо поведінки з росіянами на ОІ-2022 (фото)

Дав п'ять та дозволив обійняти: фристайліст Абраменко не дотримався рекомендації щодо поведінки з росіянами на ОІ-2022 (фото)

Російський фристайліст обійняв українця після завоювання медалей.

У середу, 16 лютого, Україна нарешті завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.

Українець взяв участь у церемонії нагородження, де зробив спільне фото з призерами у лижній акробатиці росіянином Іллею Буровим та китайцем Гуанпу Ці.

Абраменко та російський спортсмен дали один одному п'ять. А після цього Буров зі спини обійняв українця.

Российский и украинский спортсмены вместе праздновали свои медали во фристайле



Украинец Александр Абраменко занял второе место в лыжной акробатике на Олимпийских играх-2022. И одним из первых его поздравил именно россиянин Илья Буров, взявший бронзу.



Фото: Reuters#пекин2022 pic.twitter.com/byCaxDPjQG — @kpru (@kpru) February 16, 2022

На Олімпійських іграх-2018 сталася схожа ситуація - Абраменко та Буров обіймалися на п’єдесталі.

Нагадаємо, що на Іграх у Токіо прогримів скандал через спільні фото української легкоатлетки Ярослави Магучих та росіянки Марії Ласіцкене. Після цього у Міністерстві молоді та спорту перед Іграми у Пекіні вирішили заборонити стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на Олімпійських іграх-2022.

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