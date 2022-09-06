Дав волю емоціям: Гвардіола нецензурно оцінив шанси "Манчестер Сіті" на перемогу в Лізі чемпіонів

На пресконференції перед матчем 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти "Севільї" керманича "городян" запитали, коли ж "Манчестер Сіті" нарешті виграє цей турнір.

Це запитання дещо розгнівало іспанського фахівця, відповідь якого була досить емоційною та не обійшлася без нецензурної лексики.

Чи виграє "Манчестер Сіті" Лігу чемпіонів? Бл***, я не знаю. Спорт завжди дає ще одну нагоду. Я б не проти мати таку історію, як "Севілья" в Лізі Європи", - цитує Гвардіолу журналіст Джеймс Вон.

Guardiola on the Champions League: "Win it or not win it? Fuck, I don’t know. Sport always gives you another opportunity. I'd love to have a story like Sevilla have in Europe." — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) September 5, 2022

"Усе залежить від нашої роботи. Якщо ми недостатньо добре гратимемо, то повернемося додому і будемо покарані фанатами та ЗМІ, а через деякий час знову рухатимемося вперед. Минулого сезону ми боролися за те, щоб дійти до фінальних стадій ЛЧ. Ми ж знаємо, як це тяжко", - передає слова коуча "городян" Manchester Evening News.

Додамо, що "Манчестер Сіті" потрапив до групи G, де суперниками команди Гвардіоли стануть "Севілья", "Боруссія" Дортмунд та "Копенгаген". Перший матч групового етапу проти "Севільї" чемпіони Англії проведуть 6 вересня, початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Ман Сіті" ніколи в історії не вигравав Лігу чемпіонів. Минулого сезону Гвардіолу і Ко в півфіналі завдяки божевільному камбеку зупинив мадридський "Реал".

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