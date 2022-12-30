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Дав згоду на перехід: "Челсі" хоче підписати перспективного тріумфатора ЧС-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Дав згоду на перехід: "Челсі" хоче підписати перспективного тріумфатора ЧС-2022

Фото: Associated Press

Найкращий молодий гравець Мундіалю може змінити чемпіонат Португалії на АПЛ.

Лондонський "Челсі" зацікавлений у трансфері аргентинського півзахисника "Бенфіки" Енцо Фернандеса.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, 21-річний футболіст погодився перейти до стану "синіх".

Наразі між клубами тривають перемовини щодо потенційного трансферу.

Зазначається, що лондонці не хочуть платити повну клаусулу за гравця в розмірі 120 мільйонів євро, але пропонують португальському клубу велику суму грошей.

Однак "Бенфіка" готова продати Фернандеса тільки за повну суму відступних.

  • Цього сезону Енцо провів 24 матчі за лісабонців у всіх турнірах, забив три голи та зробив п'ять асистів.
  • Фернандес – чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини. На Мундіалі в Катарі він відзначився одним голом і одним асистом у 7 поєдинках. Енцо був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.

Нагадаємо, раніше "Челсі" підписав нападника норвезького "Мольде" Давіда Датро Фофана.

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Дата публікації
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