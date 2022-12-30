Дав згоду на перехід: "Челсі" хоче підписати перспективного тріумфатора ЧС-2022

Найкращий молодий гравець Мундіалю може змінити чемпіонат Португалії на АПЛ.

Лондонський "Челсі" зацікавлений у трансфері аргентинського півзахисника "Бенфіки" Енцо Фернандеса.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, 21-річний футболіст погодився перейти до стану "синіх".

Наразі між клубами тривають перемовини щодо потенційного трансферу.

Зазначається, що лондонці не хочуть платити повну клаусулу за гравця в розмірі 120 мільйонів євро, але пропонують португальському клубу велику суму грошей.

Однак "Бенфіка" готова продати Фернандеса тільки за повну суму відступних.

Chelsea are now in direct talks with Benfica for Enzo Fernández. Chelsea want to offer huge fee instead of paying release clause in one solution #CFC



Benfica always asked full €120m clause.

Understand Enzo already said yes to Chelsea.#LFC or #MUFC made no bid, as of now. pic.twitter.com/Kdvz5Eargi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022

Цього сезону Енцо провів 24 матчі за лісабонців у всіх турнірах, забив три голи та зробив п'ять асистів.

Фернандес – чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини. На Мундіалі в Катарі він відзначився одним голом і одним асистом у 7 поєдинках. Енцо був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.

Нагадаємо, раніше "Челсі" підписав нападника норвезького "Мольде" Давіда Датро Фофана.

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