"Давайте без спекуляцій": Суркіс пояснив відмову "Динамо" відпускати своїх гравців у розташування збірної України

Функціонер докладно пояснив причини ухваленого рішення.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, чому київський клуб відмовляється відправляти своїх гравців в збірну України в кінці квітня для підготовки до матчів плейоф відбору ЧС-2022.

Функціонер виступив з офіційною заявою, в якій детально розповів про ухвалене рішення.

"Насамперед пропоную усім не гарячкувати, а спокійно, вдумливо та не ангажовано проаналізувати офіційну відповідь "Динамо" щодо прохання від УАФ про відрядження 12 наших гравців у розпорядження тренерського штабу збірної команди з 29 квітня. Там чітко та зрозуміло викладено інше бачення термінів використання футболістів столичного клубу у тренувальному процесі під орудою Олександра Петракова.

Ми обговорювали це питання з Мірчею Луческу. З висоти свого досвіду він вважає, що ігровий потенціал наших виконавців в інтересах збірної буде використано більш раціонально, якщо вони матимуть ігрову практику в рамках серії товариських благодійних матчів із топклубами Європи, в якій зараз бере участь "Динамо".

У мене немає підстав не довіряти своєму тренерові в таких специфічних питаннях, як умови досягнення гравцями оптимальних кондицій напередодні важливих поєдинків. У згаданій відповіді на запит пана Протасова ми дохідливо акцентували на тому, що клуб прагне забезпечити високий результат виступу збірної за участі своїх гравців якраз за рахунок можливості останніх не втратити ігровий тонус, набутий під час благодійного турне Європою. Можливо, такий підхід комусь не подобається, але він однозначно спрямований на підвищення боєздатності динамівців, яким випала честь захищати синьо-жовті кольори головної команди країни.

Тому я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців "Динамо", котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова у термін із 23 травня, згідно з Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців. При цьому я закликаю футбольну спільноту до взаємоповаги та здорового глузду. Давайте створимо для національної збірної максимально сприятливі умови підготовки – без істерики та спекуляцій", – цитує Суркіса офіційний сайт "Динамо".

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