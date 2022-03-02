"Давайте разом зупинимо цю війну": Шевченко звернувся до італійців перед матчем "Мілан" - "Інтер" (відео)

"Давайте разом зупинимо цю війну": Шевченко звернувся до італійців перед матчем "Мілан" - "Інтер" (відео)

Андрій Шевченко висловив підтримку українському народу, який страждає від нападу російських окупантів.

Ексфорвард "Мілану" і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до італійців з табло стадіону "Сан-Сіро" перед півфінальним матчем Кубка Італії "Мілан" - "Інтер".

"Дорогі італійські друзі. Я прошу вас продемонструвати потужну підтримку миру в Україні з "Сан-Сіро". Український народ прагне миру. Бо у миру немає кордонів. Адже те, що об'єднує, має бути сильнішим за те, що розділяє. Давайте разом зупинимо цю війну. Всіх обіймаю", – сказав Шевченко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: