"Нумо розважатися": один із героїв матчу за Суперкубок Італії станцював переможний танець у роздягальні (відео)

"Інтер" відсвяткував перемогу над "Ювентусом".
У середу, 12 січня, міланський "Інтер" у напруженій боротьбі обіграв туринський "Ювентус" та став володарем Суперкубка Італії-2021.
Пресслужба чемпіона Італії показала, яка атмосфера панувала у роздягальні команди переможців.
Один із авторів голів у ворота суперників Латуаро Мартінес особливо потішився цій перемозі. Аргентинець станцював яскравий танець під радісні крики партнерів по команді.
| LET'S PARTY— Inter (@Inter_en) January 12, 2022
Scenes from the dressing room#IMWinner pic.twitter.com/PI0zw5P4BC
"Нумо розважатися", - підписала відео пресслужба клубу.
Нагадаємо, що міланці виграли Серію А у сезоні-2020/21, а туринці перемогли у розіграші Кубка Італії.
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