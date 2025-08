"Дай мені шанс": Паркер під легендарний хіт оригінально викликав Усика на бій (відео)

Джозеф Паркер / © Associated Press

Володар тимчасового пояса WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер оригінально викликав на бій абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика.

Новозеландський боксер у себе в соцмережах опублікував відеозвернення до українця під легендарну пісню гурту a-ha "Take on Me".

"Давай, Усику. Дай мені шанс", – підписав відео Паркер, закликавши українця провести з ним поєдинок.

Зазначимо, що Джозеф уже не вперше креативно звертається до Усика. Раніше він викликав Олександра на бій романтичним кліпом, знятим на пляжі під пісню Шанаї Твейн "You're Still The One".

Однак Усик обрав поєдинок за абсолютне чемпіонство проти Даніеля Дюбуа. Перед реваншем Усик – Дюбуа новозеландець записав музичне відеозвернення до українця та британця під пісню Джонні Кеша "Walk the Line".

Зазначимо, що Усику після перемоги в реванші над Дюбуа вже призначили обов'язковий захист титулу WBO проти Паркера. Українцю та новозеландцю дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, інакше буде призначено промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги Усика над Дюбуа в реванші Паркер піднявся в ринг і викликав українця на бій. Олександр відповів, що зараз просто хоче відпочити.

Раніше повідомлялося, що Паркер пояснив, що потрібно робити в ринзі для перемоги над Усиком.