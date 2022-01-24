"Дайте отямитися, недоумки": головний арбітр "відірвався" на футболістах через надто швидкий темп матчу (відео)

Реакція гравців була передбачуваною.

Досить кумедний інцидент трапився у другому за силою дивізіоні Чемпіонату Мексики між " Коррекаміносом " та " Мінеросом ".

Так, головним героєм став суддя Хуан Андрес Есківель Гонсалес. В одному з епізодів він благав гравців не бігати так багато, бо не встигав за ними.

"Дайте мені отямитися, недоумки. Три контратаки...", – сказав мексиканець перед подачею кутового, взявши маленьку паузу. Реакція гравців була промовистою. Додає комічності епізоду той факт, що це сталося лише на 37-й хвилині поєдинку.

El momento de la semana ocurrió en la segunda división mexicana



️ "Dejen que me recupere, cabrones. Tres contragolpes..."



La súplica del árbitro a los jugadorespic.twitter.com/Qks2ejOkYq — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 23, 2022

Зазначимо, що сама гра завершилася безгольовою нічиєю з рахунком 0:0.

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