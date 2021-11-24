Дайте йому вже "Золотий м'яч": Левандовські в матчі з "Динамо" встановив історичне досягнення Ліги чемпіонів

Наразі він перебуває у феноменальній формі.

Польський форвард мюнхенської " Баварії " Роберт Левандовські встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів.

33-річний нападник у рамках 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів відзначився на виїзді у воротах київського "Динамо". Левандовські вдався розкішний удар у падінні через себе. Воротар киян Георгій Бущан не дотягнувся до м'яча, який відскочив від засніженого газону після спроби поляка.

Як наслідок, цей гол Левандовські призвів до того, що форвард став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який двічі відзначився в сітці воріт суперників у дев'яти поєдинках найпрестижнішого клубного турніру Європи поспіль (уперше він досяг цієї серії в серпні 2020 року).

"Баварія" здобула перемогу над "Динамо" з рахунком 2:1 ;

; Мюнхенці з першого місця вийшли до плейоф Ліги чемпіонів-2021/22;

Цього сезону на рахунку Левандовські 19 матчів у всіх турнірах, 25 забитих голів та дві результативні передачі. Зокрема, в Лізі чемпіонів на його рахунку дев'ять точних ударів та один асист в п'яти іграх.

Додамо, що в 2020 році Левандовські був основним претендентом на перемогу в номінації "Золотий м'яч", але через пандемію було ухвалено не вручати нікому цей приз. У 2021 році поляк все ще залишається головним претендентом на цю нагороду.