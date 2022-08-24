"Даю вам сім днів": Ф'юрі поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком (відео)

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив заяву на тему можливого поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

"Циганський король" повідомив, що чекає конкретних фінансових пропозицій щодо поєдинку проти Усика. Якщо ж за найближчий тиждень британцю не запропонують належні гроші, то він остаточно завершить кар'єру.

"Привіт, хлопці. Усім тим, хто хоче організувати цей бій, я даю сім днів, до 1 вересня, щоб вирішити питання з грошима. Якщо ні, то дякую, це було чудово, але я на пенсії", - сказав Ф'юрі на відео, яке виклав у себе в Instagram-сторіз.

Tyson Fury says he will remain retired unless an overseas site offer to fund the Oleksandr Usyk fight is confirmed within the next seven days…



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/kIZ99Ga0hb — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 24, 2022

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним.

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