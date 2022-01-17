Дбайливий татусь: голеадор-рекордсмен "Баварії" оригінально зробив зачіску донечці - вірусне відео

Роберт Левандовські не розгубився, коли дружини не виявилося поруч.

Нападник "Баварії" Роберт Левандовські показав шанувальникам, як справляється з батьківськими обов'язками.

Польський форвард опублікував в соцмережах веселе відео, на якому робить зачіску своїй маленькій доньці.

Зірковий футболіст залишився наодинці з дитиною, але все ж вигадав цікавий спосіб, як впоратися зі своїм завданням. Для цього Роберту став у пригоді пилосмок.

Форвард засунув волосся чотирирічної дитини до трубки, після чого спритно зафіксував акуратний хвостик гумкою. Вийшло не лише якісно, а й дуже ефектно.

"Коли мами немає поблизу" - підписав Левандовські відео, яке швидко розлетілося популярними спортивними пабліками.

У нинішньому сезоні в активі Роберта 27 матчів за мюнхенців у всіх турнірах, 34 голи та одна результативна передача.

Додамо, що минулого року Левандовські перевершив досягнення легендарного німецького футболіста Герда Мюллера та встановив рекорд Чемпіонату Німеччини за кількістю голів за календарний рік. У 2021 році польський бомбардир наколотив аж 43 м'ячі в Бундеслізі.

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