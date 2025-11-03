ТСН у соціальних мережах

"Де "Динамо", де?": "Шахтар" дотепно відреагував на перемогу в Класичному

"Гірники" після перемоги в дербі запостили відео з культовою фразою Жадсона.

"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" дотепно відреагував на перемогу над київським "Динамо" в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Після завершення Класичного пресслужба "Шахтаря" у своєму TikTok опублікувала відеозвернення легендарного в історії донецького клубу бразильця Жадсона до вболівальників, де він говорить свою культову фразу "Де Динамо, де?".

Варто зазначити, що це відео не є новим. "Шахтар" уперше опублікував його у травні 2019-го на честь десятиріччя перемоги в Кубку УЄФА.

Уперше фраза "Де "Динамо", де?" була сказана Жадсоном після поєдинку-відповіді півфіналу Кубка УЄФА сезону-2008/09, коли "Шахтар" за сумою двох матчів вибив "Динамо" (1:1, 2:1) з турніру.

У тій грі рахунок відкрив саме Жадсон. Також він забив переможний гол у фінальному матчі Кубка УЄФА проти бременського "Вердера" (2:1).

Зазначимо. що Жадсон виступав за "Шахтар" від 2005 до 2012 року. Разом з "гірниками" він п'ять разів здобував титул чемпіона України, по два рази ставав володарем Кубка і Суперкубка України, а також вигравав Кубок УЄФА.

Нагадаємо, Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1. Підопічні Арди Турана взяли реванш у "Динамо" за поразку (1:2) в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Таким чином, "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.

Перемога над киянами дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

