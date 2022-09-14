"Де реакція на фанів "Фенербахче" та трансляцію ЧС-2022 в РФ?": відомий український коментатор розніс УАФ через бездіяльність

Відомий український коментатор Віктор Вацко розкритикував УАФ за повну бездіяльність у футбольних питаннях захисту України в умовах війни з РФ, зокрема відсутність реакції на трансляцію ЧС-2022 у країні-агресорці та поведінку фанів "Фенербахче" на матчі проти "Динамо".

Коментатор Віктор Вацко шокований та обурений бездіяльністю УАФ у питаннях відстоювання інтересів українських клубів.

Про це він заявив у ефірі своєї передачі "Вацко on air".

"Чесно кажучи, я не міг зрозуміти пасивності в діяльності Української асоціації футболу з початку широкомасштабного вторгнення. У нас з 24 лютого перед очима у всіх робота президента країни Володимира Зеленського, робота Офісу Президента, робота прем'єр-міністра Шмигаля, міністра оборони Резнікова, міністра закордонних справ Кулеби. Вони щоденно, цілодобово, вже більш як 6 місяців на всіх можливих і неможливих майданчиках галасують про біду, яка прийшла в Україну. Не дають світові ні на мить забути про те, що у нас тут відбувається. Ведуть перемовини, вимагають і отримують політичну, економічну, військову допомогу.

А от що в нашому футболі? Хто з іноземних партнерів – УЄФА, ліги, клуби – і в чому простягнув нам руку допомоги? Зокрема, фінансової? Потрібно щось зробити для того, щоб світовий футбол, економічно потужний футбол протягнув нам цю руку допомоги. І це при тому, що президент УАФ, Андрій Васильович Павелко – член Виконкому УЄФА. Тобто це людина з великим впливом, людина, в якої друг – президент УЄФА Александер Чеферін", - заявив він.

Вацко зачепив також тему уболівальників "Фенербахче", які прийшли на матч Ліги Європи проти "Динамо" у масках Путіна та непристойно себе поводили.

"Історія з виходками вболівальників "Фенербахче", які на матчах "Динамо" раптово стали любителями матрьошок, балалайок та оркофюрера. Хіба це не питання іміджевого, політичного значення, актуального просто зараз? Хіба не правильно було б з боку УАФ у цьому питанні створити протекцію українському клубу на рівні громадської думки в Європі та на рівні дисциплінарного комітету УЄФА? Мені здається, що дуже навіть правильно.

Чому ніхто з українських футбольних чиновників ніде в європейських, світових медіа не створює тиск на ФІФА, яка продала свинособакам права на трансляцію ЧС-2022 в Катарі? Чому ніхто не тисне на УЄФА, яка не зупинила контракт на трансляцію матчів єврокубків в оркостані? Хіба не керівництво нашого футболу з усім його ресурсом (я маю на увазі фактор членства в виконкомі УЄФА) повинно займатися цими питаннями, лобіювати інтереси України і знищувати на цьому фронті інтереси наших ворогів? Це ж важливо. Хіба це не боротьба за інтереси нашої держави на своєму місці?", - додав він.

Також коментататору незрозуміло, чому УАФ не допомагає донецькому "Шахтарю" у боротьбі з ФІФА щодо дозволу легіонерам припиняти контракти.

"Той же "Шахтар" в публічній площині на європейському, світовому рівні, в європейських медіа рубається з ФІФА. Не тільки в медійній, а й в юридичній площині рубається з ФІФА на предмет ось того дозволу легіонерам призупиняти контракти з українськими клубами і їхати собі виступати за кордон. Мені дивно, що "Шахтар" не отримує публічної, медійної підтримки в європейській площині від керівництва нашого футболу. Тому що це ж мова йде не про інтереси "Шахтаря". Мені здається, що ця історія – мова про інтереси будь-якого українського футбольного клубу. Те ж "Динамо", "Ворскла", "Дніпро-1", "Зоря", "Чорноморець" і інші українські клуби постраждали ж від цієї норми ФІФА? Чому б'ється тільки "Шахтар"?

Хіба не правильно простягти "Шахтарю" руку підтримки? Консолідуватись задля інтересів українського футболу? При тому, що, знаєте, на офіційному сайті УАФ вказано, що Андрій Павелко 29 травня 2019 року був обраний головою комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. Тут сам бог велів десь якось підключити свої ресурси, свій вплив, свої зв'язки, свої контакти", - сказав Вацко.

Нагадаємо, що очільник Української асоціації футболу УАФ Андрій Павелко різко відреагував на інформацію, що збірна Росії з футболу зіграє товариський матч із національною командою Боснії та Герцеговини.

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