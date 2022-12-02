"Де ти був, коли нас бомбило НАТО?" сербські тенісисти, які поїхали до Росії, жорстко відповіли Стаховському

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський показав фрагменти листування з сербськими колегами, які беруть участь у турнірі у Росії.

Він написав Віктору Троїцкі та Янку Тіпсаревичу.

"Розчарований бачити тебе у Росії. Але, гадаю, за гроші можна купити все", – йдеться у повідомленні Стаховського.

У відповідь Троїцкі назвав українця "клоуном з Інстаграму".

"Безцінно бути в країні моїх дідусів і бабусь. Ти – клоун з Інстаграму, який плутає політику та спорт... Це не має жодного відношення до війни, але якщо ти її згадав, я і моя країна пройшли через це лайно і ніколи не отримали підтримки, тому, будь ласка, заткнися", – відповів Троїцкі.

Тим часом Тіпсаревич запитав Стаховського, де він був коли НАТО бомбило його країну.

"Серйозно? А що з цього приводу містер інстаграмний борець за свободу. Ти чи хтось із твоєї й****** сім'ї бойкотував чи виступав проти хоч у якомусь вигляді, коли сили НАТО бомбили мою країну та моїх людей якихось 20 років тому", – написав у відповіді Тіпсаревич.

Українець відповів обом. Тіпсаревичу він порекомендував насолоджуватися грошима, а Троїцкі написав, що "краще бути клоуном у Інстаграмі, захищаючи свою країну, аніж бути російською грошовою с*кою".

Нагадаємо, що на юніорському тенісному турнірі Ten Pro в академії зіркового іспанського тенісистка Рафаеля Надаля відбувся скандал. Під час церемонії відкриття організатори увімкнули російський гімн.

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