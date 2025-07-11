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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
3 хв

Дебют мрії: новий тренер "Шахтаря" прокоментував розгромну перемогу в Лізі Європи

Арда Туран поділився емоціями від свого першого офіційного поєдинку на чолі "гірників".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арда Туран

Арда Туран / © ФК Шахтар

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран висловився про розгромну перемогу над фінським "Ільвесом" (6:0) у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Враженнями від свого дебютного офіційного поєдинку на чолі "гірників" 38-річний турецький фахівець поділився на пресконференції після гри.

"Сьогодні дуже непросто виграти матч з рахунком 6:0 будь-де у світі, а "Ільвес" – дуже хороша команда. Вони домінували у всіх своїх місцевих матчах і добре контролюють м'яч. Ми дуже серйозно готувалися, і це було видно на полі. Ми реалізували багато ігрових принципів. Я задоволений більшою частиною гри. Звісно, ніколи не буває достатньо. У нас виникали певні проблеми в захисті та під час побудови атаки від воріт, з іншого боку, ми забивали, використовуючи саме ті принципи, які напрацьовували. Також мої гравці добре відреагували, а зробити це через 20 днів після початку етапу підготовки було непросто. Ми намагаємося закласти фундамент, і в тому, що ми одразу маємо такий результат, є наша перевага. Ми реалістично дивимося на ситуацію і максимально серйозно підійдемо до матчу-відповіді.

Якщо чесно, я хочу діяти так проти будь-якої команди. Якщо суперник розігрує м'яч від воріт, це для нас перевага. Але потрібно дуже чітко реалізовувати це на полі, адже в лінії захисту виникають ситуації один на один. Та я довіряю своїм оборонцям у цьому плані. "Шахтар" – велика команда, і ми повинні грати як велика команда – якомога більше на половині суперника. Водночас футбол – це про своєчасні переміщення, і ми можемо змінювати підхід, якщо буде потрібно. Але загалом, у принципі, я хочу грати якомога більше на половині суперника.

Ми повинні боротися за кожен м'яч і за кожен рух. Футбол – це не так просто, він вимагає поваги й серйозного ставлення, тому ми повинні зберігати максимальну концентрацію щомиті. Якщо ми втратимо цю увагу в іншому матчі, це може обернутися проблемами. Крім того, мої гравці дуже молоді, і ми повинні демонструвати цей рівень щохвилини. Звичайно, ми бачимо, що рахунок 5:0, і розуміємо, що відбувається, але це наша філософія. Ми ніколи не будемо заспокоюватися через рахунок, тому що прагнемо максимально якісної гри й максимальної кількості забитих м'ячів. Я бачив у своєму житті багато матчів, коли команда грає таким чином, і зрештою трапляється нічия чи навіть програш. Тому я добре знаю, як це буває, і за жодних обставин не підтримуватиму спокійне ставлення в таких випадках", – наводить слова Турана офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 17 липня, у фінському місті Тампере. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У разі перемоги "Шахтар" у 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи зіграє з турецьким "Бешикташем", а в разі поразки бронзовий призер чемпіонату України потрапить до 2-го відбіркового етапу Ліги конференцій, де позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".

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