Дебют Жана Беленюка в ММА ексклюзивно покажуть на Київстар ТБ

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11 липня на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ ексклюзивно транслюватимуть вечір змішаних єдиноборств Arena Championship. Головною подією стане дебютний поєдинок у ММА олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Загалом глядачі побачать дев'ять боїв за участю відомих українських спортсменів.

У головному поєдинку вечора Жан Беленюк зустрінеться з представником Ізраїлю Хаїмом Гозалі. Також у клітку повернуться брати Дмитро та Владислав Парубченки, а срібний призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов проведе свій дебютний бій у змішаних єдиноборствах. Окрім цього, вболівальники побачать протистояння Бовара «Гладіатора» Ханакова та Артема «Агресора» Нечипуренка.

Вечір Arena Championship об'єднає титулованих спортсменів, дебютантів та досвідчених бійців ММА. Для українських уболівальників це можливість побачити нові виклики для відомих спортсменів та яскраві поєдинки в одному турнірі.

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Дивіться вечір ММА Arena Championship 11 липня ексклюзивно на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ, на каналі «Бокс HD».

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак. Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти.

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Довідка:

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Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua.

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