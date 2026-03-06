ТСН у соціальних мережах

Дебютний гол Яремчука не врятував "Ліон" від вильоту з Кубка Франції

Підопічні Паулу Фонсеки у серії пенальті поступилися "Лансу".

Роман Яремчук

Роман Яремчук / facebook.com/olympiquelyonnais

Український форвард Роман Яремчук забив дебютний гол за "Ліон". Сталося це в чвертьфінальному матчі Кубка Франції з "Лансом".

30-річний українець вийшов на поле в стартовому складі й на 67-й хвилині ударом головою замкнув подачу з лівого флангу від Ремі Імбера.

Після гола Яремчука рахунок став 1:2 на користь "Ланса". На 90+4-й хвилині підопічні Паулу Фонсеки завдяки голу Імбера відновили паритет у грі — 2:2.

Однак у серії пенальті точнішими виявилися футболісти "Ланса" (5:4), які й завоювали путівку до півфіналу турніру.

Огляд матчу "Ліон" — "Ланс"

Тож саме "Ланс" став останнім півфіналістом Кубка Франції і в наступній стадії зіграє з "Тулузою". Другу півфінальну пару склали "Страсбург" та "Ніцца".

Півфінали Кубка Франції відбудуться 22 квітня, а фінал запланований на 23 травня.

Нагадаємо, на початку лютого "Ліон" орендував Яремчука у грецького "Олімпіакоса" до завершення поточного сезону з можливістю викупу за п'ять мільйонів євро. В активі українця вже чотири матчі за французький клуб, один гол та один асист.

