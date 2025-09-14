ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Дебютний гол Ваната не допоміг "Жироні" здобути першу перемогу в новому сезоні Ла Ліги

Підопічні Мічела на останніх хвилинах втратили перемогу над "Сельтою".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Ванат, "Сельта" – "Жирона"

Владислав Ванат, "Сельта" – "Жирона" / © ФК "Жирона"

"Жирона" на виїзді зіграла внічию із "Сельтою" в матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо Балаїдос" у місті Віго завершився з рахунком 1:1.

Каталонці відкрили рахунок у зустрічі на 12-й хвилині – український новачок команди Владислав Ванат отримав передачу від Івана Мартіна та з лівого флангу штрафного майданчика точно пробив у дальній кут.

Для 23-річного Ваната це дебютний матч та перший гол за "Жирону" після переходу з київського "Динамо".

Зазначимо, що Владислав вийшов на гру із "Сельтою" в стартовому складі та провів на полі 67 хвилин, після чого його замінив Браян Хіль.

Однак втримати переможний результат "біло-червоні" не зуміли – у компенсований час, на 90+2-й хвилині, Борха Іглесіас приніс господарям нічию, реалізувавши пенальті.

Інші два українські футболісти "Жирони" не взяли участь у цьому поєдинку. Воротар Владислав Крапивцов залишився на лавці для запасних, а півзахисник Віктор Циганков не потрапив до заявки на гру через травму.

Огляд матчу "Сельта" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Тож "Жирона" залишається без перемог у новому сезоні Ла Ліги. Підопічні Мічела з одним очком піднялись на передостаннє, 19-те місце.

"Сельта" має у своєму активі 4 залікові бали і розташовується на 14-й позиції.

У наступному турі "Жирона" 20 вересня прийме "Леванте", а "Сельта" днем пізніше на виїзді позмагається з "Райо Вальєкано".

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в меншості обіграв "Реал Сосьєдад" та одноосібно очолив Ла Лігу.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie