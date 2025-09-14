Дебютний гол Ваната не допоміг "Жироні" здобути першу перемогу в новому сезоні Ла Ліги

Владислав Ванат, "Сельта" – "Жирона" / © ФК "Жирона"

"Жирона" на виїзді зіграла внічию із "Сельтою" в матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо Балаїдос" у місті Віго завершився з рахунком 1:1 .

Каталонці відкрили рахунок у зустрічі на 12-й хвилині – український новачок команди Владислав Ванат отримав передачу від Івана Мартіна та з лівого флангу штрафного майданчика точно пробив у дальній кут.

Для 23-річного Ваната це дебютний матч та перший гол за "Жирону" після переходу з київського "Динамо".

Зазначимо, що Владислав вийшов на гру із "Сельтою" в стартовому складі та провів на полі 67 хвилин, після чого його замінив Браян Хіль.

Однак втримати переможний результат "біло-червоні" не зуміли – у компенсований час, на 90+2-й хвилині, Борха Іглесіас приніс господарям нічию, реалізувавши пенальті.

Інші два українські футболісти "Жирони" не взяли участь у цьому поєдинку. Воротар Владислав Крапивцов залишився на лавці для запасних, а півзахисник Віктор Циганков не потрапив до заявки на гру через травму.

Огляд матчу "Сельта" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Тож "Жирона" залишається без перемог у новому сезоні Ла Ліги. Підопічні Мічела з одним очком піднялись на передостаннє, 19-те місце.

"Сельта" має у своєму активі 4 залікові бали і розташовується на 14-й позиції.

У наступному турі "Жирона" 20 вересня прийме "Леванте", а "Сельта" днем пізніше на виїзді позмагається з "Райо Вальєкано".

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в меншості обіграв "Реал Сосьєдад" та одноосібно очолив Ла Лігу.