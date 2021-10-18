Дебют Агуеро та повернення вундеркінда: "Барселона" перед поєдинком із "Динамо" здобула вольову перемогу в Ла Лізі

Дебют Агуеро та повернення вундеркінда: "Барселона" перед поєдинком із "Динамо" здобула вольову перемогу в Ла Лізі

Тепер "блаугранас" можуть цілком та повністю зосередитися на грі з "біло-синіми".

"Барселона" в рамках 9-го туру Чемпіонату Іспанії здобула вдома перемогу над "Валенсією" з рахунком 3:1 .

Рахунок у цій зустрічі було відкрито вже на п'ятій хвилині . Як це не дивно, але першими відзначилися гості - неймовірний гол вдалося забити захиснику "кажанів" Хосе Гайя, який першим опинився на підборі після розіграшу кутового і з метрів 30-ти відправив м'яч у ворота потужним ударом.

Associated Press

Утім, не встигли гравці "Валенсії" відсвяткувати, як вже за вісім хвилин "блаугранас" відновили паритет - 18-річний вундеркінд Ансу Фаті, для якого ця поява в стартовому складі каталонців стала першою від листопада 2020 року, чудовим обвідним ударом з середньої відстані зробив рахунок на табло "Камп Ноу" 1:1.

Associated Press

Нічийний результат тримався до 41 хвилини , поки "Барселона" не здобула право на пенальті - Гайя сфолив на Фаті. Вирок із одинадцятиметрової позначки оформив Мемфіс Депай.

Associated Press

Крапку в дуелі поставив півзахисник господарів - Філіпе Коутіньо. Бразилець на 85 хвилині у два дотики замкнув простріл з правого флангу від Сержіньо Деста. Цікаво, що за дві хвилини після цього взяття воріт стався довгоочікуваний дебют аргентинського нападника "Барселони" - Серхіо Агуеро. Він з'явився у грі замість саме Деста.

Associated Press

Таким чином, перемігши "Валенсію", підопічні Рональда Кумана набрали 15 очок та піднялися на сьоме місце в турнірній таблиці. Що стосується "кажанів", то вони з 12 балами залишилися на дев'ятій позиції.

20 жовтня "Барселона" вдома зіграє матч 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти київського " Динамо ". Початок гри - о 19:55. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цього матчу;

проти київського " ". Початок гри - о 19:55. ТСН Проспорт проведе цього матчу; 24 жовтня "блаугранас" зустрінуться в Ель-Класіко з мадридським "Реалом".

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