Дебют Довбика у Серії А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

17-19 серпня будуть зіграні матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У поєдинку-відкритті чемпіонату в суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Інтер", який є чинним володарем "скудетто".

Цього ж дня срібний призер попереднього розіграшу Серії А "Мілан" на своєму полі зустрінеться з "Торіно".

У неділю дебютний офіційний матч за "Рому" та в італійському чемпіонаті проведе український форвард Артем Довбик, який минулого сезону в складі "Жирони" став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги. Його новий клуб на виїзді позмагається з "Кальярі".

Завершиться перший тур у понеділок домашнім матчем "Ювентуса" проти новачка елітного дивізіону "Комо". Того ж дня "Аталанта" українського хавбека Віктора Коваленка, який минулого сезону виступав в оренді за "Емполі", завітає в гості до "Лечче".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

1 ТУР Субота, 17 серпня 19:30 ДЖЕНОА _:_ ІНТЕР 19:30 ПАРМА _:_ ФІОРЕНТИНА 21:45 ЕМПОЛІ _:_ МОНЦА 21:45 МІЛАН _:_ ТОРІНО Неділя, 18 серпня 19:30 БОЛОНЬЯ _:_ УДІНЕЗЕ 19:30 ВЕРОНА _:_ НАПОЛІ 21:45 КАЛЬЯРІ _:_ РОМА 21:45 ЛАЦІО _:_ ВЕНЕЦІЯ Понеділок, 19 серпня 19:30 ЛЕЧЧЕ _:_ АТАЛАНТА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ КОМО

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