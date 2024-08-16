Дебют Довбика у Серії А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

Поєдинки відбудуться від 17 до 19 серпня.
17-19 серпня будуть зіграні матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У поєдинку-відкритті чемпіонату в суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Інтер", який є чинним володарем "скудетто".
Цього ж дня срібний призер попереднього розіграшу Серії А "Мілан" на своєму полі зустрінеться з "Торіно".
У неділю дебютний офіційний матч за "Рому" та в італійському чемпіонаті проведе український форвард Артем Довбик, який минулого сезону в складі "Жирони" став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги. Його новий клуб на виїзді позмагається з "Кальярі".
Завершиться перший тур у понеділок домашнім матчем "Ювентуса" проти новачка елітного дивізіону "Комо". Того ж дня "Аталанта" українського хавбека Віктора Коваленка, який минулого сезону виступав в оренді за "Емполі", завітає в гості до "Лечче".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР
|Субота, 17 серпня
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ІНТЕР
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ТОРІНО
|Неділя, 18 серпня
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Понеділок, 19 серпня
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КОМО
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