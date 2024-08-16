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Дебют Довбика у Серії А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

Дебют Довбика у Серії А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

Поєдинки відбудуться від 17 до 19 серпня.

17-19 серпня будуть зіграні матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У поєдинку-відкритті чемпіонату в суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Інтер", який є чинним володарем "скудетто".

Цього ж дня срібний призер попереднього розіграшу Серії А "Мілан" на своєму полі зустрінеться з "Торіно".

У неділю дебютний офіційний матч за "Рому" та в італійському чемпіонаті проведе український форвард Артем Довбик, який минулого сезону в складі "Жирони" став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги. Його новий клуб на виїзді позмагається з "Кальярі".

Завершиться перший тур у понеділок домашнім матчем "Ювентуса" проти новачка елітного дивізіону "Комо". Того ж дня "Аталанта" українського хавбека Віктора Коваленка, який минулого сезону виступав в оренді за "Емполі", завітає в гості до "Лечче".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР
Субота, 17 серпня
19:30 ДЖЕНОА   _:_   ІНТЕР
19:30 ПАРМА   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   МОНЦА
21:45 МІЛАН   _:_   ТОРІНО
Неділя, 18 серпня
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   УДІНЕЗЕ
19:30 ВЕРОНА   _:_   НАПОЛІ
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦІО   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Понеділок, 19 серпня
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   КОМО

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