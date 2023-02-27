Дебют Калініної в топ-30, новий особистий рекорд Крутих: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Новак Джокович побив абсолютний рекорд за тривалістю перебування на чолі світового рейтингу.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками останніх турнірів.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка дійшла до третього кола турніру в Дубаї, оновила особистий рекорд. Уродженка Нової Каховки дебютувала в топ-30 світової класифікації, піднявшись на 29-те місце.

Крім Калініної, у топ-100 світового рейтингу перебувають ще три українки: Марта Костюк, Катерина Байндль і Леся Цуренко.

Як і раніше, рейтинг WTA очолює польська тенісистка Іга Швьонтек. За нею йдуть білоруска Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща, 10585)

2. Аріна Соболенко (6100)

3. Джессіка Пегула (США, 5495)

4. Онс Жабер (Туніс, 4921)

5. Каролін Гарсія (Франція, 4835)

6. Корі Гауфф (США, 4251)

7. Марія Саккарі (Греція, 3451)

8. Дар'я Касаткіна (3375)

9. Белінда Бенчич (Швейцарія, 3360)

10 Олена Рибакіна (Казахстан, 2935)

...

29. Ангеліна Калініна (Україна, 1422), +4

52. Марта Костюк (Україна, 1020), +3

84. Катерина Байндль (Україна, 748)

98. Леся Цуренко (Україна, 670), +2

103. Даяна Ястремська (Україна, 641), +19

157. Дар'я Снігур (Україна, 411), +2

262. Катаріна Завацька (Україна, 252), +18

288. Катерина Володько (Україна, 213), -5

У чоловіків статус першої ракетки України зберігає Олексій Крутих, який поліпшив своє становище на сім позицій і тепер посідає 160-те місце в рейтингу АТР. Для нього це особистий рекорд. Він залишається єдиним українцем у топ-200 світової класифікації.

Лідирує в рейтингу АТР серб Новак Джокович, який побив абсолютний рекорд Штеффі Граф за тривалістю перебування на чолі світового рейтингу – 378 тижнів. Друге місце наразі посідає іспанець Карлос Алькарас, третє – грек Стефанос Циципас.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербія, 6980)

2. Карлос Алькарас (Іспанія, 6780)

3. Стефанос Циципас (Греція, 5805)

4. Каспер Рууд (Норвегія, 5515)

5. Тейлор Фріц (США, 3660), +2

6. Андрій Рубльов (3405), -1

7. Данило Медведєв (3320), +1

8. Рафаель Надаль (Іспанія, 3315), -2

9. Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3245)

10. Гольгер Руне (Данія, 3161)

...

160. Олексій Крутих (Україна, 365), +7

337. Віталій Сачко (Україна, 149), -3

381. Олександр Овчаренко (Україна, 123), +1

388. Ілля Марченко (Україна, 120), -13

390. Владислав Орлов (Україна, 120), -2

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