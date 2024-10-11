Дебют Калюжного: збірна України оприлюднила стартовий склад на матч проти Грузії в Лізі націй

Став відомий стартовий склад збірної України на матч 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Грузії, який відбудеться сьогодні, 11 жовтня, у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena".

Із перших хвилин на поле вийде опорний півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний, для якого це буде дебютний поєдинок за національну команду.

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко, Шапаренко, Калюжний, Судаков, Гуцуляк, Мудрик, Довбик

Запасні: Бущан, Різник, Михайличенко, Бондар, Яремчук, Буяльський, Сваток, Назаренко, Ванат, Тимчик, Зубков, Криськів

OUR XI FOR THE pic.twitter.com/2nWLrwLb2B — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 11, 2024

Збірна Грузії також оголосила стартовий склад на матч проти України.

Грузія: Мамардашвілі, Кашія, Двалі, Какабадзе, Кітейшвілі, Гвеселіані, Лочошвілі, Чакветадзе, Кочорашвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Кверкевлія, Зівзівадзе, Цитаїшвілі, Гочолейшвілі, Гуліашвілі, Алтунашвілі, Шенгелія, Нонікашвілі, Гоглічідзе

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Грузія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), тож наразі посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

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Грузія, навпаки, розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Команда Віллі Саньйоля з 6 балами лідирує у квартеті. Албанія та Чехія йдуть слідом, маючи у своєму активі по 3 залікові пункти.

Зазначимо, що в 4-му турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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