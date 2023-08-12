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Дебют Кейна не врятував: "Баварія" зазнала розгромного фіаско в матчі за Суперкубок Німеччини

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Дебют Кейна не врятував: "Баварія" зазнала розгромного фіаско в матчі за Суперкубок Німеччини

"Баварія" – "РБ Лейпциг" / Фото: Associated Press

Хет-трик Дані Ольмо приніс "РБ Лейпцигу" перший трофей нового сезону.

"Баварія" розгромно поступилася "РБ Лейпцигу" в матчі за Суперкубок Німеччини. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 0:3.

"Бики" вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі – Дані Ольмо відзначився після передачі Беньяміна Генріхса.

Наприкінці першого тайму іспанський півзахисник оформив дубль. Отримавши передачу Після передачі від Тімо Вернера він фінтом прибрав Маттейса Де Лігта і пробив між ніг голкіперу мюнхенців Свену Ульрайху.

У другій половині поєдинку "РБ Лейпциг" довів справу до розгрому. На 68-й хвилині Ольмо реалізував пенальті, забивши свій третій м'яч у цій грі.

Зазначимо, що на 63-й хвилині головний тренер "Баварії" Томас Тухель випустив на заміну зіркового новачка команди Гаррі Кейна. Проте дебют виявився не з успішних. Найкращий бомбардир в історії збірної Англії не зміг допомогти мюнхенцям переламати невдалий перебіг матчу.

Таким чином, "бики" взяли реванш у "Рекордмайстра" за поразку в минулорічному Суперкубку Німеччини. Тоді "Баварія" у шаленій гольовій перестрілці перемогла з рахунком 3:5.

Нагадаємо, сезон Бундесліги-2023/24 стартує 18 серпня. У першому турі "Баварія" на виїзді зіграє проти "Вердера", а "РБ Лейпциг" завітає в гості до "Баєра".

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Дата публікації
Перегляди
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