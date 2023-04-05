Дебют не вдався: "Борнмут" програв команді екстренера "Шахтаря" у першому матчі Забарного в АПЛ

"Борнмут" на своєму полі програв "Брайтону" в перенесеному матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги – 0:2 .

У першому таймі гостей вивів вперед 18-річний ірландський форвард Еван Фергюсон.

Наприкінці матчу на поле вийшов український захисник "вишень" Ілля Забарний, для якого ця гра стала дебютною в АПЛ. 20-річний українець з'явився на заміну на 85-й хвилині.

На жаль, дебютний поєдинок склався для Іллі не надто успішно. Саме його помилка дозволила нападнику гостей Хуліо Енкісо забити на 90+1-й хвилині та зняти питання про переможця зустрічі.

"Брайтон" (46 очок) залишився на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ. "Борнмут" (27 балів) опустився до зони вильоту – на 18-ту позицію.

У наступних матчах АПЛ команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі 8 квітня на виїзді зіграє проти "Тоттенгема", а "вишні" того ж дня завітають у гості до іншого претендента на виліт – "Лестера".

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