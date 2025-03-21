Дебют нового тренера: збірна Англії перемогою стартувала у відборі на ЧС-2026 (відео)

"Три леви" на "Вемблі" впевнено обіграли албанців.

Збірна Англії перемогла команду Албанії в матчі 1-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Господарі поля відкрили рахунок на 20-й хвилині зустрічі – голом відзначився 18-річний Майлс Льюїс-Скеллі. Вихованець "Арсенала" став наймолодшим гравцем в історії, який забив у своєму дебютному матчі за збірну Англії.

У другому таймі англійська команда зміцнила свою перевагу – на 77-й хвилині точного удару завдав найкращий бомбардир в історії "Трьох левів" Гаррі Кейн. Це його 70-й гол за збірну.

Цей матч став дебютним на посаді головного тренера збірної Англії для німецького фахівця Томаса Тухеля.

Огляд матчу Англія – Албанія

Буде додано незабаром.

В іншому матчі групи K збірна Латвії на виїзді обіграла Андорру (1:0). Тут також виступає команда Сербії.

У 2-му турі Англія прийме Латвію, а Албанія вдома зустрінеться з Андоррою. Матчі відбудуться у понеділок, 24 березня.

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