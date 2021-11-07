Дебют - проти Моурінью: з ким гратиме Шевченко в найближчих матчах на чолі італійського клубу

Дебют - проти Моурінью: з ким гратиме Шевченко в найближчих матчах на чолі італійського клубу

"Грифони" мають дуже складний календар у Серії А.

У неділю, 7 листопада, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив клуб італійської Серії А "Дженоа". Український фахівець підписав з "грифонами" контракт до 30 червня 2024 року.

Часу на "розгойдування" у Шевченка не так вже й багато. За 12 турів "грифони" набрали лише 9 балів, що максимально наблизило клуб до зони вильоту. Очевидно, керівництво "Дженоа" ставить перед українцем завдання зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Календар же найближчих матчів у генуезців далеко не найпростіший. У своєму дебютному поєдинку в "Дженоа" Шевченку 21 листопада доведеться протистояти "Ромі" Жозе Моурінью.

Далі матчі з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", принципове дербі з "Сампдорією", кубкова зустріч із "Салернітаною", а також ігри проти "Лаціо" та "Аталанти".

На знайомство з командою та підготовку до найближчого матчу з "Ромою" Шевченко матиме рівно два тижні, поки клубний футбол бере паузу в зв'язку з іграми національних збірних.

Розклад матчів "Дженоа" Шевченка до кінця року

21 листопада: "Дженоа" - "Рома" (Серія А)

28 листопада: "Удінезе" - "Дженоа" (Серія А)

1 грудня: "Дженоа" - "Мілан" (Серія А)

5 грудня: "Ювентус" - "Дженоа" (Серія А)

10 грудня: "Дженоа" - "Сампдорія" (Серія А)

14 грудня: "Дженоа" - "Салернітана" (1/16 Кубка Італії)

17 грудня: "Лаціо" - "Дженоа" (Серія А)

21 грудня: "Дженоа" - "Аталанта" (Серія А)

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