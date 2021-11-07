Дебют - проти Моурінью: з ким гратиме Шевченко в найближчих матчах на чолі італійського клубу

"Грифони" мають дуже складний календар у Серії А.
У неділю, 7 листопада, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив клуб італійської Серії А "Дженоа". Український фахівець підписав з "грифонами" контракт до 30 червня 2024 року.
Часу на "розгойдування" у Шевченка не так вже й багато. За 12 турів "грифони" набрали лише 9 балів, що максимально наблизило клуб до зони вильоту. Очевидно, керівництво "Дженоа" ставить перед українцем завдання зберегти прописку в елітному дивізіоні.
Календар же найближчих матчів у генуезців далеко не найпростіший. У своєму дебютному поєдинку в "Дженоа" Шевченку 21 листопада доведеться протистояти "Ромі" Жозе Моурінью.
Далі матчі з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", принципове дербі з "Сампдорією", кубкова зустріч із "Салернітаною", а також ігри проти "Лаціо" та "Аталанти".
На знайомство з командою та підготовку до найближчого матчу з "Ромою" Шевченко матиме рівно два тижні, поки клубний футбол бере паузу в зв'язку з іграми національних збірних.
Розклад матчів "Дженоа" Шевченка до кінця року
21 листопада: "Дженоа" - "Рома" (Серія А)
28 листопада: "Удінезе" - "Дженоа" (Серія А)
1 грудня: "Дженоа" - "Мілан" (Серія А)
5 грудня: "Ювентус" - "Дженоа" (Серія А)
10 грудня: "Дженоа" - "Сампдорія" (Серія А)
14 грудня: "Дженоа" - "Салернітана" (1/16 Кубка Італії)
17 грудня: "Лаціо" - "Дженоа" (Серія А)
21 грудня: "Дженоа" - "Аталанта" (Серія А)
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