Дебют Роналду не вдався: "Манчестер Юнайтед" поступився "Реалу Сосьєдад" у Лізі Європи

У четвер, 8 вересня, у першому турі групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23 "Манчестер Юнайтед" зустрічався з "Реалом Сосьєдад".

"Манчестер Юнайтед" поступився "Реалу Сосьєдад" у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 0:1 .

У першому таймі "манкуніанці" відкрили рахунок - відзначився Кріштіану Роналду. Однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Зазначимо, що португалець вперше в кар’єрі брав участь у матчі Ліги Європи.

На 59-й хвилині Браїс Мендес реалізував пенальті та подарував іспанському клубу мінімальну перемогу.

У іншому матчі групи E "Омонія" поступилася "Шерифу" з рахунком 0:3.

Вже на 2-й хвилині Аканбі відкрив рахунок з передачі ексголкіпера "Динамо" Максима Коваля. Ще два голи у складі "Шерифа" забили Іяї Атімвен та Мухамед Діоп.

Український півзахисник "Омонії" Роман Безус вийшов на заміну та не зміг врятувати команду від розгромної поразки.

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Манчестер Юнайтед" на виїзді зіграє проти "Шерифа", а "Реал" Сосьєдад вдома прийме "Омонію".

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