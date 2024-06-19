Дебютант збірної України на Євро відреагував на хейт фанатів після розгрому від Румунії

Півзахисник збірної України Володимир Бражко прокоментував хейт з боку фанатів, з яким національна команда зіткнулася після розгромної поразки від Румунії (0:3) в матчі першого туру Євро-2024.

22-річний футболіст київського "Динамо" у грі з румунами вийшов на заміну на 62-й хвилині, замінивши Тараса Степаненка. Для нього це був дебютний поєдинок на чемпіонатах Європи.

"Після гри намагався не брати телефон до рук, бо знав, що там буде. Не заходив ні в Telegram, ні в Instagram, ні в YouTube, бо я знав, що там буде коїться. Ми заслужили на цей хейт, немає нам виправдань, ми були гірші. Десь це треба прийняти, пропустити через себе. В мене таке вперше у житті, що такий глобальний хейт, але це заслужено. Треба пережити, зрозуміти, як нам грати далі та де ми перебуваємо", – наводить слова Бражка Суспільне Спорт.

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Також Володимир висловився про наступний матч української збірної на чемпіонаті Європи проти Словаччини.

"Виділяти когось у Словаччині не треба, вони як команда дуже сильні. Дивився трішки матч з Бельгією – вони знають, що робити на полі, як команда, так й індивідуально. Нам не треба їх боятися, а стежити за собою. Треба вигравати, бо шанси ще є, але вже немає права на помилку", – сказав Бражко.

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Крім цього, гравець розповів про відповідальність, яка лежить на футбольній збірній через війну в Україні.\

"Не хочу виділяти лише себе, всім українцям складно. Багато хлопців з прифронтових міст, які зараз у збірній. Я завжди на зв'язку зі своїми батьками, друзями, що із Запоріжжя. Там щодня обстріли, я за них турбуюся і хочеться радувати якомога більше своєю грою за збірну всіх українців. Але в матчі з Румунією це не вийшло. Ми зараз хочемо добре підготуватися на ці два матчі, щоб це виправити та дати сили нашим воїнам, а всім українцям усмішку на обличчі. І будемо робити все від нас можливе", – запевнив Бражко.

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Поєдинок Словаччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна буде доступна на нашому сайті.

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше ми розповідали, як українці реагують на розгром збірної від Румунії на Євро-2024.

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